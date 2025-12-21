ضبط ست سفن تحمل بضائع مهربة في بوشهر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن العميد عبد الله خسروي صرّح للصحفيين بعد ظهر يوم الأحد، في إشارة إلى تأكيد قائد الثورة على التصدي للبضائع المهربة ومكافحتها والاستثمار في الإنتاج، بأن حرس الحدود نجح في ضبط ست سفن وقاربين ومركبة تحمل بضائع مهربة في مياه محافظة بوشهر، وذلك بفضل تكثيف إجراءات الرقابة والمراقبة وجمع المعلومات الاستخباراتية.

وفي معرض حديثه عن إلقاء القبض على عشرة مشتبه بهم في هذا الشأن، أضاف العميد خسروي: "قدّر الخبراء قيمة البضائع المضبوطة بـ 112 مليار و328 مليون ريال، وقد سُلّم المشتبه بهم إلى السلطات القضائية بعد رفع دعوى قضائية بحقهم".

واختتم حديثه بالتأكيد على أن: "تهريب البضائع ظاهرة تهدد الحياة الاقتصادية والثقافية السليمة للمجتمع بشتى الطرق، ويبذل البحارة قصارى جهدهم لمكافحة المعرّضين الاقتصاديين والمهربين في المجال البحري".

