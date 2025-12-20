  1. إيران
  2. المجتمع
٢٠‏/١٢‏/٢٠٢٥، ٤:٥٦ م

ضبط أكثر من مليون سيجارة مهربة على ساحل هرمزجان

ضبط أكثر من مليون سيجارة مهربة على ساحل هرمزجان

أعلن قائد حرس الحدود في هرمزجان عن اكتشاف أكثر من مليون سيجارة مهربة على ساحل هذه المحافظة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن العميد بهزاد إبراهيمي، قائد حرس حدود هرمزجان، صرّح قائلاً: "نجح حرس حدود هرمزجان، في إطار مكافحة تهريب البضائع والعملات، في ضبط كميات من منتجات التبغ على سواحل المحافظة من خلال عمليات مُوجّهة نُفّذت خلال الشهر الماضي".

وأضاف: "بفضل خبرتهم الاستخباراتية والعملياتية، ومراقبتهم الدقيقة للحدود البحرية، تمكّن حرس حدود هرمزجان من ضبط 1,084,360 سيجارة مُهرّبة".

وفي الختام، أقرّ قائد حرس حدود محافظة هرمزجان بأن قيمة السجائر المضبوطة بالريال، وفقًا لتقديرات الخبراء، تُقدّر بنحو 32 مليار و530 مليون ريال.

/انتهى/

رمز الخبر 1966385
یاسر المصری

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات