ضبط 58 ألف لتر من الوقود المهرب في خوزستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، صرّح العميد "حجت سفيدبوست" قائلاً: "استمراراً للإجراءات القوية والموجّهة التي تتخذها قوات حرس الحدود لحماية الحدود والممتلكات الوطنية، وتماشياً مع مكافحة جميع أنواع التهريب، نجحت قوات حرس الحدود في قاعدتي ماهشهر وآبادان البحريتين في ضبط ست سفن تحمل وقوداً مهرباً في أقل من عشرين يوماً، وذلك بالاعتماد على معلومات استخباراتية دقيقة، ومراقبة على مدار الساعة، وتنفيذ ست عمليات متناسقة."

وأضاف، في إشارة إلى اكتشاف 58,280 لتراً من الوقود المهرب في السفن المضبوطة: "جاءت هذه الاكتشافات خلال تنفيذ خطط خاصة لمكافحة تهريب الوقود، والمراقبة المستمرة للشريط الحدودي، والعمل الحاسم، ما وجّه ضربة فعّالة ورادعة لعصابات وشبكات التهريب المنظمة."

كما أشار قائد حرس الحدود في محافظة خوزستان، إلى أن هذا الإجراء لعب دورًا هامًا في الحفاظ على الأمن الاقتصادي ومنع هدر الموارد الوطنية، مُذكِّرًا بأنه تم القبض على 21 مشتبهًا به في هذه العمليات، وبعد رفع دعوى أولية، تم تسليمهم إلى السلطات القضائية مع شحنات الوقود المضبوطة.

وفي الختام، أكد العميد على تصميم حرس الحدود في خوزستان على التصدي للتهريب بلا هوادة، مصرحًا بأن حرس الحدود، من خلال توظيف قدراته الاستخباراتية والعملياتية والتحليلية، لن يسمح للمهربين ومُخرِّبي الاقتصاد باستهداف أمن البلاد ومصالحها الوطنية، وأن مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة مستمرة بكل حزم ودون هوادة.

ووفقًا لمراسل وكالة مهر، تُقدَّر القيمة السوقية لشحنات الوقود المضبوطة بنحو 40 مليار ريال.

