الجيش اللبناني يفكّك جهاز تجسس إسرائيلياً مموّهاً في يارون جنوب البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت قيادة الجيش اللبناني – مديرية التوجيه، أنّ وحدة عسكرية مختصة عثرت على جهاز تجسّس إسرائيلي مموّه ومزوّد بآلة تصوير، في بلدة يارون، قضاء بنت جبيل، وقامت بتفكيكه.

وأوضحت القيادة في بيان أنّ العملية جرت في إطار متابعة أعمال المسح الهندسي في المناطق الجنوبية، في ظلّ استمرار الاعتداءات الإسرائيلية.

ودعت قيادة الجيش المواطنين اللبنانيين إلى الابتعاد عن الأجسام المشبوهة وعدم لمسها، وإبلاغ أقرب مركز عسكري عنها فوراً، حفاظاً على سلامتهم.

يُشار إلى أنّ القوات الإسرائيلية تواصل احتلالها للنقاط الخمس جنوب لبنان، وتستمر في تنفيذ اعتداءاتها على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي أُبرم في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، وقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701 الصادر في آب/أغسطس عام 2006.