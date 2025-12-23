  1. الاقلیمیة
  2. غرب آسیا
٢٣‏/١٢‏/٢٠٢٥، ٣:١٠ م

استهداف صهيوني لقوات الجيش اللبناني

أعلن الجيش اللبناني أن إحدى قواته استُهدفت خلال الهجوم الصهيوني على منطقة صيدا.

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن قناة الجزيرة، أن الجيش اللبناني أعلن استشهاد أحد جنوده خلال هجوم شنّه الكيان الإسرائيلي على سيارة في محافظة صيدا، أمس.

كما ادّعى جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم أنه استهدف ثلاثة عناصر من حزب الله في الهجوم.

وأعلن الكيان الإسرائيلي كذلك أن أحد هؤلاء كان يعمل في جهاز المخابرات التابع للجيش اللبناني.

وقد شنّ جيش الكيان مئات الهجمات على مناطق متفرقة من البلاد منذ بدء سريان ما يُسمى بوقف إطلاق النار في لبنان.

وتُنفّذ هذه الهجمات بذريعة أنشطة حزب الله، في حين نفت القوات التابعة للأمم المتحدة وجود أي دليل يدعم مزاعم تل أبيب.

