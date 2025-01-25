جيش الاحتلال الاسرائيلي نفذ تفجيرا كبيرا في كفرشوبا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن النشرة، بأن الجيش الاسرائيلي مستمرة فيجنوب لبنان وقد نفذ تفجيرا كبيرا في كفرشوبا.

وأصدرت قيادة الجيش اللبناني بيانا رسميا حذرت فيه المواطنين من التوجه نحو المناطق الحدودية الجنوبية بعد انقضاء مهلة الستين يوما التي تلت وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل.

وجاء في البيان أن هذه المناطق لا تزال تشكل خطرا بسبب وجود الألغام والأجسام المشبوهة من مخلفات العدو الإسرائيلي.

وشددت قيادة الجيش على أهمية تحلي المواطنين بالمسؤولية وضرورة الالتزام بتوجيهاتها وإرشادات الوحدات العسكرية المنتشرة في المنطقة، وذلك حفاظا على سلامتهم.

وأشار البيان إلى أن الوحدات العسكرية تعمل بشكل مستمر على إنجاز المسح الهندسي وفتح الطرقات ومعالجة الذخائر غير المنفجرة، في ظل الوضع الأمني المعقد.

كما أكدت قيادة الجيش أنها تتابع بدقة الخروقات المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك الاعتداءات الإسرائيلية على سيادة لبنان، وتدمير البنية التحتية، وعمليات نسف المنازل وحرقها في القرى الحدودية.

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