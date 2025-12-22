احتفال الايرانيين المقيمين في باكستان في اطول ليلة في السنة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه يعتبر الباكستانيون في بعض مدن باكستان هذه الليلة أيضًا أول ليلةٍ من ليالي الشتاء، ويستقبلون فصل الشتاء بإقامة احتفالٍ تقليديٍّ يُسمى "مه فنك".

وأُقيمت مراسم ليلة يلدا الخاصة في مدن إسلام آباد وروالبندي ولاهور وكويتا، بالإضافة إلى القنصلية العامة لإيران في كراتشي، وذلك باستضافة السفارة الإيرانية والقنصلية العامة ومراكز ثقافية.

عُقد تجمعٌ للإيرانيين المقيمين في كراتشي برعاية القنصلية العامة لإيران. وحضر الدكتور مهدي مصطفوي، نائب رئيس مكتب القائد للشؤون الدولية، احتفال ليلة يلدا كضيف شرف.

في هذا الحفل، هنأ أكبر عيسى زاده، القنصل العام لإيران في كراتشي، الإيرانيين بقدوم هذه الليلة، ووصف إقامة هذه المراسم بأنها فرصةٌ للتجمع واستغلالها لتعزيز الصداقات والمودة.

قال نائب رئيس مكتب القائد للشؤون الدولية، متحدثًا عن فلسفة ليلة يلدا، إن هذه المناسبة هي بداية انتصار النور على الظلام. لذا، يجب أن نكون في صف يُكرم ويحترم ويدعم كل ما هو نور، ويتجنب كل ما هو مظهر من مظاهر الظلام واليأس.

وأضاف مصطفى: إن أهم ما في هذه الليلة هو التجمع والتعبير عن الحب والإخلاص للأقارب والأصدقاء والجميع، وتطهير القلوب من كل شوائب.

حضر هذا الاحتفال رؤساء المؤسسات الإيرانية، والدبلوماسيون، وعائلاتهم، والطلاب، ومجموعة من الإيرانيين المقيمين في القنصلية العامة للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

/انتهى/