الكشف عن شعار القمة الدولية حول فلسطين ووحدة الأمة الإسلامية

أفادت وكالة مهر للأنباء، ستُعقد القمة الدولية حول فلسطين ووحدة الأمة الإسلامية في ماليزيا يوم 20 يناير 2026 ، بدعم من المنتدى العالمي للتقارب بين المذاهب الإسلامية، وبمشاركة المجلس الماليزي للمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الثقافية الماليزية، وبحضور أساتذة وعلماء ومفكرين من العالم الإسلامي.

وعلى هامش هذه القمة، سيُعقد اجتماع لأعضاء الجمعية العامة مع حجة الإسلام حميد شهرياري، الأمين العام للمنتدى العالمي للتقارب بين المذاهب الإسلامية.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الشعار صُمم ليكون الهوية البصرية للقمة الدولية حول فلسطين ووحدة الأمة الإسلامية، ويسعى إلى تمثيل المفاهيم الثلاثة الرئيسية في آنٍ واحد: وحدة الأمة الإسلامية، وفلسطين، والهوية الإسلامية العالمية. وقد صُمم الشعار بأسلوب بسيط ورمزي ورسمي، يتناسب مع الفعاليات الثقافية والدبلوماسية الدولية.

تستند الفكرة الرئيسية لهذا الشعار إلى مركزية المسجد الأقصى والقدس كرمز لوحدة الأمة الإسلامية. وقد رُتبت جميع العناصر البصرية بشكل مركزي ومتقارب ومتناظر لترسيخ مفهوم الوحدة والتركيز والترابط.

كما يُعبّر الشكل الدائري للشعار عن رسالة فلسطين باعتبارها محور اهتمام الأمة الإسلامية. وتُعدّ الوحدة والنزاهة ووحدة العالم الإسلامي بلا حدود والسلام والتضامن من بين التفسيرات الأخرى لهذا الشكل.

