إيفاد 52 إداريًا ومعلمًا إلى الصين لتعزيز قدراتهم المهنية

أفادت وكالة مهر للأنباء ، صرّح مصطفى أذركيش، مسؤول لتعليم الإعدادي بوزارة التعليم، في رسالةٍ إلكترونيةٍ إلى مسؤولي التعليم الإعدادي في مختلف أنحاء البلاد، مُشيرًا إلى أهمية دور المديرين والخبراء في تحقيق الأهداف التعليمية، قائلاً: "يجب أن يكون تمكين الخبراء في المقرات الرئيسية والمكاتب العامة والمناطق، بالإضافة إلى الحفاظ على المديرين الأكفاء وترقيتهم باستمرار، أولويةً لبرامجنا".

وتابع أذركيش حديثه مُشيرًا إلى برنامج إيفاد 52 مديرًا ومعلمًا إلى الصين، قائلاً: "تمّ تنفيذ هذه الإفادة بهدف التمكين المهني ونقل الخبرات التعليمية. وقد تمّ اختيار هؤلاء من بين المعلمين ومديري المدارس، ونأمل أن يُساهموا، عند عودتهم إلى البلاد، في تعزيز جودة التعليم في المدارس".

وفي كلمته أمام نواب المحافظات، قال أزاركيش: يجب عليكم إجراء حوار مباشر ومستمر مع مديري المدارس والمديرين الإقليميين، والاستفادة من قدرات المؤسسات الداخلية والخارجية لتعزيز المدارس. وتلعب العلاقات بين الإدارات ودعم المديرين العامين في المحافظات دوراً محورياً في نجاح البرامج.

