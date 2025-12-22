اللواء باكبور يزور خراسان الجنوبية ويؤكد على بذل جهود أكبر لحل المشاكل

أفادت وكالة مهر للأنباء أن اللواء محمد باكبور، القائد العام للحرس الثوري الإسلامي، تفقد مشاريع وأنشطة فيلق أنصار الرضا عليه السلام في محافظة خراسان الجنوبية، والتقى بأفراد الفيلق وقادته. وخلال استعراضه للبرامج وتقديم التوجيهات والأوامر اللازمة لمواصلة تطوير الأنشطة، أشاد بجهود أفراد الفيلق وحركتهم الجهادية، مؤكداً على ضرورة الحفاظ على جاهزية شاملة في مختلف المجالات، وبذل المزيد من الجهود لحل مشاكل سكان المحافظة.

وأشار القائد العام للحرس الثوري الإسلامي، في معرض حديثه عن كون محافظة خراسان الجنوبية محافظة حدودية تقع في منطقة جغرافية مهمة، إلى أن: "على الرغم من كل هذه الظروف، تُعد هذه المحافظة من بين المحافظات الرائدة في البلاد في العديد من القضايا الأمنية والثقافية والفكرية والسياسية".

وأكد اللواء باكبور، على أهمية التنفيذ السليم لخطة "أحياء المدن" التي تتمحور حول قوات الباسيج على مستوى البلاد، وسرد مهام الباسيج وقواعد مقاومتها في الأحياء، موضحًا أن الباسيج في هذه الخطة يجب أن تكون حلقة وصل بين المراكز الحكومية والأحياء لحل مشاكل السكان، والأهم من ذلك، أنها مسؤولة عن ضمان أمن الأحياء.

وفي هذا الاجتماع، قدم مسؤولون من فيلق أنصار الرضا (عليهم السلام) تقريرًا عن التدابير والبرامج المنفذة في مناطق مهامهم المختلفة.

/انتهى/