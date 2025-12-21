قائد القوات البرية للحرس الثوري : التنمية المستدامة لا تتحقق إلا من خلال الترابط بين الأمن والاقتصاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان "العميد كرمي" صرح اليوم الأحد خلال اجتماع المجلس التنسيقي لمؤتمر "التعبئة، التنمية، والأمن المستدام في منطقة جنوب شرق البلاد" الذي عُقد بطهران، صرح أن "القضايا الاقتصادية والثقافية والسياسية في جنوب شرق إيران مترابطة بشكل وثيق"؛ مؤكدا على المكانة الستراتيجية لهذه المنطقة وعمق العلاقة بين الأمن والنمو الاقتصادي والعلمي.

وأوضح قائد القوات البرية لحرس الثورة الإسلامية، أن الأمن يعد شرطا أساسيا لتحقيق الازدهار الاقتصادي، وفي المقابل فإن غياب اقتصاد حيوي ينعكس سلبا على الأمن؛ مشددا على أن التنمية يجب أن تكون قائمة على مقاربة أمنية لضمان استدامتها.

وأشار كرمي إلى الإمكانات الاقتصادية الفريدة التي تتمتع بها المنطقة؛ قائلا : إن الاقتصاد البحري في سواحل مكران وتشابهار (جنوب شرق البلاد) إلى جانب الاقتصاد الزراعي وحركة العبور والترانزيت الدولي، تعد من أهم الفرص المواتية للدفع بعجلة التنمية في هذه المنطقة.

وتابع هذا القائد العسكري رفيع المستوى : إن باكستان، التي يبلغ عدد سكانها نحو 260 مليون نسمة، وأفغانستان عبر ممر تشابهار، إضافة إلى سلطنة عمان والدول الإفريقية، تعد شركاء مهمين يمكنهم أن يشكلوا محركات أساسية للتحول الاقتصادي في جنوب شرق إيران؛ مضيفا أن جزءا من العقود الاقتصادية الكبرى الموقعة بين إيران وباكستان لم ينفذ بعد، مؤكدا على ضرورة تفعيل هذه الوثائق.