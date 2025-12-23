إيران تعلن استعدادها لتعزيز التعاون مع الدول الإسلامية في مجال الأمن الغذائي والتكنولوجيا الحيوية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن رئيس معهد بحوث التكنولوجيا الحيوية الزراعية التابع لوزارة الجهاد الزراعي "محمد علي إبراهيمي" استعداد إيران للتعاون في مجال الأمن الغذائي مع الدول الإسلامية.

وأضاف " إبراهيمي" على هامش اجتماع لممثلي المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي (IOFS) الذي عقد في معهد بحوث التكنولوجيا الحيوية الزراعية في مدينة كرج (غرب العاصمة): "ينصب التركيز الرئيسي لهذا الاجتماع على قضية تغير المناخ والثروة الحيوانية".

وقال: "لقد تم تقديم العديد من المقترحات للتعاون إلى الدول الإسلامية".

وتابع إبراهيمي قائلا : "لقد اقترحنا أيضاً تنفيذ مشاريع بحثية مشتركة وأعلنا على وجه التحديد أن إيران مستعدة لإنشاء شبكة للتكنولوجيا الحيوية للدول الإسلامية".

وأردف بالقول: ينبغي تقدیم قدرات معهد بحوث التقنية الحيوية، باعتباره أحد أبرز مجمعات البحوث الزراعية، في هذا المجال، ليس فقط في المنطقة، بل في الشرق الأوسط والعالم أجمع، لتوفير منصة لتعاون مستدام في المستقبل.

/انتهى/