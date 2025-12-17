صادرات الشاي الإيراني تزداد بنسبة 48 بالمائة خلال تسعة اشهر من العام الحالي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في إشارة إلى برنامج دعم مزارعي الشاي من خلال توفير تسهيلات رأس المال العامل والتأمين، وتوفير السيولة اللازمة لشراء الأسمدة الكيميائية، أوضح حبيب جهانساز: حتى الآن، تم صرف 109 مليارات تومان، منها حوالي 79 مليار تومان كرأس مال عامل، لمزارعي الشاي عبر البنوك، ما يُمكّن من إعادة تأهيل حوالي 2000 هكتار من مزارع الشاي المهجورة سنوياً.

وأضاف جهانساز: هذا العام، ارتفعت صادرات الشاي الإيرانية بنسبة 48% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث تم تصدير ما يقارب 9.8 مليون كيلوغرام من الشاي بقيمة 12 مليون دولار.

وأكد رئيس المنظمة الوطنية للشاي على أهمية التركيز على زيادة الإنتاج، وتحسين الجودة، وتلبية احتياجات السوق المحلية، وتنمية الصادرات، وأضاف: "إن إنتاج الشاي المحلي بتغليفات متنوعة، بما في ذلك الشاي الأخضر وشاي الأعشاب، من شأنه أن يزيد من حصة االمحلية والتصديرية".

وقال جهانساز: "مع الخطة الخمسية، واستمرار عملية إعادة تأهيل وتطوير مزارع الشاي، وتوفير مرافق منخفضة التكلفة، وتطوير الميكنة، فإن صناعة الشاي في البلاد لا تقتصر على تلبية الاحتياجات المحلية فحسب، بل عززت أيضاً قدرتها التصديرية".

ووفقاً له، فإن الإدارة الذكية للواردات، والتخطيط الخمسي للمحافظات، وحماية الأراضي الزراعية، وتحسين جودة المنتج، كلها عوامل ساهمت في رسم رؤية واضحة للتنمية المستدامة لصناعة الشاي في إيران. وتَعِد هذه الإجراءات بزيادة رضا مزارعي الشاي، وترسيخ مكانة الشاي الإيراني في الاسواق المحلية، وتوسيع نطاق حضوره في الأسواق العالمية.

وزارة الزراعة الايرانية

