التعاون العلمي بين إيران وطاجيكستان يمهد الطريق لتطوير تقنيات جديدة

أفادت وكالة مهر للأنباء ،صرح حسن مؤمن، على هامش اجتماع ممثلي الدول الإسلامية التسع الأعضاء في المنظمة الدولية للعلوم الزراعية (IOFS) في مجال تغير المناخ، والذي عُقد في المعهد الإيراني لبحوث التكنولوجيا الحيوية الزراعية، في مقابلة مع الوكالة: "لطالما كانت جمهورية طاجيكستان تنظر بإيجابية إلى التعاون العلمي والبحثي المشترك مع إيران، نظرًا للتقدم العلمي الذي حققته الجمهورية الإسلامية الإيرانية على مدى العقدين الماضيين".

وأضاف: "هدفنا من حضور هذا الاجتماع وزيارة المعهد الإيراني لبحوث التكنولوجيا الحيوية الزراعية هو التوصل إلى فهم مشترك والعمل الجماعي لتحقيق الأهداف المشتركة في مسيرة التنمية العلمية. ولذلك، فإن التعاون العلمي بين إيران وطاجيكستان قائم منذ فترة، وقد كانت لنا علاقات مثمرة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الماضي".

وقال ممثل جمهورية طاجيكستان: "هذه هي زيارتي الأولى لإيران، وخلال هذه الزيارة، اطلعنا على إنجازات إيران العلمية والبحثية في المجالات المتعلقة بالزراعة، ولا سيما التقنيات الوراثية".

وتابع مومن قائلاً: "خلال هذا البرنامج، تحدثنا مع خبراء وباحثين نشطين في هذا المجال، ويمكن لهذه التعارفات أن تمهد الطريق للاستخدام المشترك للتقنيات والأساليب الجديدة المستخدمة في هذا المركز البحثي، ولتطوير التعاون في المستقبل". واختتم حديثه بالتأكيد على أن "توسيع نطاق هذه التفاعلات العلمية وتبادل الخبرات سيسهم بشكل فعال في تطوير التقنيات الزراعية ومواجهة التحديات الناجمة عن تغير المناخ في البلدين".

