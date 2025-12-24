مصرع قائد الجيش الليبي وقادة ٱخرين في حادث تحطم طائرة قرب أنقرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح رئيس الحكومة أن الحادث أسفر عن وفاة كل من الفريق أول ركن محمد الحداد، رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، والفريق ركن الفيتوري غريبيل، رئيس أركان القوات البرية، والعميد محمود القطيوي، مدير جهاز التصنيع العسكري، إلى جانب الأستاذ محمد العصاوي دياب، مستشار رئيس الأركان العامة، والأستاذ محمد عمر أحمد محجوب، المصور بمكتب إعلام رئاسة الأركان العامة.

ووصف رئيس حكومة الوحدة الوطنية الحادث بـ”المصاب الجلل”، معتبرا إياه خسارة كبيرة للوطن وللمؤسسة العسكرية ولكافة أبناء الشعب الليبي، مؤكدا أن الراحلين كانوا مثالاً في الإخلاص والانضباط وتحمل المسؤولية والالتزام الوطني، وقدموا خدمات وازنة لبلادهم.

وكانت وسائل إعلام تركية قد أفادت، في وقت سابق، بانقطاع الاتصال بالرادار مع طائرة خاصة تقل رئيس الأركان العامة الليبي، بعد إقلاعها من مطار أنقرة الدولي “أسن بوغا”.

وفي هذا السياق، أعلن وزير الداخلية التركي أن الطائرة كانت متجهة من أنقرة إلى طرابلس، وعلى متنها خمسة أشخاص، من بينهم رئيس الأركان العامة الليبي.

وأضاف الوزير أن السلطات التركية تلقت بلاغا من الطائرة يفيد بمحاولة القيام بهبوط اضطراري في منطقة هايمانا القريبة من أنقرة، قبل أن يتعذر إعادة الاتصال بها لاحقا، ليتم بعد ذلك تأكيد نبأ الوفاة.

