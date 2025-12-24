  1. إيران
  2. المجتمع
٢٤‏/١٢‏/٢٠٢٥، ١٢:٣٦ م

قاليباف: الجلسة المغلقة للبرلمان بشأن الأوضاع الاقتصادية للبلاد كانت فعّالة للغاية

قاليباف: الجلسة المغلقة للبرلمان بشأن الأوضاع الاقتصادية للبلاد كانت فعّالة للغاية

قال رئيس البرلمان: "كانت جلسة البرلمان التي عُقدت أمس بشأن الوضع الاقتصادي للبلاد فعّالة، وستظهر آثار القرارات المتخذة قريباً".

أفادت وكالة مهر للأنباء، قدّم محمد باقر قاليباف توضيحات في الجلسة العلنية اليوم ردًا على ملاحظات بعض النواب بشأن عقد جلسة مغلقة للبرلمان أمس لبحث وضع السلع الأساسية وتقلبات العملة.

وفي معرض حديثه عن تصريحات النواب المختلفة،أكّد قاليباف: في رأيي، كانت جلسة الأمس من أفضل جلسات البرلمان. عُرضت المناقشات بشفافية ووضوح، وتمّ بحث قضايا تتعلق بالسلع المدعومة، بالإضافة إلى بعض المشاكل والمخالفات والجرائم المحتملة، بجدية.

واختتم رئيس البرلمان حديثه بالإشارة إلى: "أُتيح أمس تقريرٌ عن مناقشات الجلسة لوسائل الإعلام والجمهور؛ لذا، ليس من الإنصاف القول اليوم إن جلسة الأمس لم تُحقق إنجازات. عُقد اجتماعٌ استمر أربع ساعات، من الثامنة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا، بحضور الوزراء والممثلين. كان اجتماعًا مثمرًا، وستظهر آثار القرارات المتخذة، لا سيما في السلع المدعومة، قريبًا.

/انتهى/

رمز الخبر 1966549
یاسر المصری

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات