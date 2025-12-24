قاليباف: الجلسة المغلقة للبرلمان بشأن الأوضاع الاقتصادية للبلاد كانت فعّالة للغاية

أفادت وكالة مهر للأنباء، قدّم محمد باقر قاليباف توضيحات في الجلسة العلنية اليوم ردًا على ملاحظات بعض النواب بشأن عقد جلسة مغلقة للبرلمان أمس لبحث وضع السلع الأساسية وتقلبات العملة.

وفي معرض حديثه عن تصريحات النواب المختلفة،أكّد قاليباف: في رأيي، كانت جلسة الأمس من أفضل جلسات البرلمان. عُرضت المناقشات بشفافية ووضوح، وتمّ بحث قضايا تتعلق بالسلع المدعومة، بالإضافة إلى بعض المشاكل والمخالفات والجرائم المحتملة، بجدية.

واختتم رئيس البرلمان حديثه بالإشارة إلى: "أُتيح أمس تقريرٌ عن مناقشات الجلسة لوسائل الإعلام والجمهور؛ لذا، ليس من الإنصاف القول اليوم إن جلسة الأمس لم تُحقق إنجازات. عُقد اجتماعٌ استمر أربع ساعات، من الثامنة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا، بحضور الوزراء والممثلين. كان اجتماعًا مثمرًا، وستظهر آثار القرارات المتخذة، لا سيما في السلع المدعومة، قريبًا.

/انتهى/