ايران تصدر بضائع بقيمة 1.89 مليار دولار من معبر مهران الحدودي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال سهراب كمري : شملت أهم البضائع المصدرة من معبر مهران الحدودي منتجات بتروكيماوية متنوعة، ومنتجات زراعية، ومعدات محطات توليد الطاقة، ومواد بناء، وبلاط وسيراميك، ومنتجات معدنية وبلاستيكية.

وأضاف: خلال هذه الفترة التي امتدت لتسعة أشهر، بلغ إجمالي البضائع العابرة من معبر مهران الحدودي 90,605 أطنان، وبلغ عدد الشاحنات التي نقلت بضائع عابرة إلى العراق 4,542 شاحنة.

وأشار المدير العام لجمارك إيلام إلى أنه في العام الماضي، تم تصدير بضائع بقيمة 1.811 مليار دولار أمريكي، تزن 3.22 مليون طن، عبر معبر مهران الحدودي إلى العراق ودول أخرى.

وأضاف كمري أن ما يقارب 400 شاحنة محملة بالبضائع التجارية والتصديرية تُصدّر يوميًا إلى العراق عبر هذا المعبر بعد استكمال الإجراءات الجمركية.

ويُعدّ معبر مهران الدولي، باعتباره أهم معبر رسمي بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والعراق، مركزًا حيويًا للتجارة وحركة المسافرين بين البلدين منذ السنوات الأولى لسقوط صدام حسين، الدكتاتور السابق لبغداد.

ونظرًا لموقعه الجغرافي المتميز، حيث يقع على بُعد 85 كيلومترًا جنوب غرب إيلام و230 كيلومترًا من بغداد، يُعتبر هذا المعبر أقرب طريق بري من إيران إلى العاصمة العراقية ومدينتي كربلاء والنجف المقدستين.

/انتهى/