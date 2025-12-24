وزارة المالية الصهيونية تحذر: تكلفة الحرب مع إيران باهظة للغاية

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن صحيفة يديعوت أحرونوت بأن وزارة المالية الصهيونية تخشى بشدة أي صراع عسكري بين الكيان وإيران، لما سيكلفه ذلك من عشرات المليارات من الشواقل في تل أبيب.

ويشير التقرير إلى أن تكاليف الصراع ستطغى على ميزانيات قطاعي التعليم والصحة في الأراضي المحتلة.

ويؤكد التقرير كذلك أن الصراع العسكري مع إيران سيؤدي إلى انخفاض حاد في ميزانيات قطاعات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والبنية التحتية للعام الثالث على التوالي، في ظل حرب غزة المستمرة منذ عامين، والتي تُعتبر أطول حرب في تاريخ الكيان الإسرائيلي، وسيوجه ضربة قوية أخرى للنمو الاقتصادي في الأراضي المحتلة.

وحذر مسؤولون بارزون في وزارة المالية الإسرائيلية من أن أي صراع جديد مع إيران سيلحق أضرارًا جديدة بمباني الكيان وبنيته التحتية.

وأوضحوا أن تغطية هذه التكاليف ستتم عبر زيادة عجز الميزانية، أو خفض ميزانيات الوزارات الأخرى بشكل كبير، أو زيادة الضرائب. وذلك على الرغم من اقتراب الانتخابات وتسبب الصراع السابق مع إيران في تخفيضات في ميزانيات وزارات أخرى.

