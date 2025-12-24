مخترعان من "هرمزغان" يتأهلون للمشاركة في مسابقة جنيف العالمية للاختراعات

أفادت وكالة مهر للأنباء أن مخترعين بارزين من محافظة هرمزغان تأهلوا إلى الجولة النهائية من مسابقة جنيف الدولية للاختراعات في دورتها الحادية والخمسين.

وتُعدّ هذه المسابقة، التي تُصنّف كأقدم وأعرق مسابقة للاختراعات في العالم، من تنظيم الاتحاد الدولي للمخترعين (IFIA).

ويتألف الفريق من منصور فرهادي، الحاصل على درجة الدكتوراه في الفيزياء والناشط في مجال الذكاء الاصطناعي، وياسين برموته، المخترع المعروف ورئيس بيت النخبة في محافظة هرمزغان.

وقد نجح المخترعان، من خلال تصميم وبناء جيل جديد من توربينات الرياح الذكية، في لفت انتباه لجنة تحكيم هذه المسابقة العالمية المرموقة.

وتتمتع هذه التوربينات الجديدة، المطورة باستخدام الذكاء الاصطناعي، بقدرة على توليد الطاقة الكهربائية في مساحة جغرافية أوسع من التوربينات التقليدية. فبينما تقتصر التوربينات الحالية في الغالب على المناطق ذات الرياح القوية ، يُمكّن النموذج الأولي للمخترعين من توليد الكهرباء بشكل مستدام في 90% من إيران.

بعد اجتياز عملية التحكيم، تم قبول اختراع الفريق للمشاركة في المرحلة النهائية من المسابقة، والتي ستُقام حضورياً. سيتواجد الفريق الوطني للمخترعين في جمهورية إيران الإسلامية، والمؤلف من هذين الشخصين، في جنيف، سويسرا، في مارس من العام المقبل، وسيتنافس مع مخترعين آخرين من مختلف أنحاء العالم.

في ختام هذه الفعالية، سيتم منح الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية لأفضل الاختراعات في مختلف المجالات.

يُمثل هذا النجاح خطوة هامة في إبراز القدرات العلمية والتكنولوجية الإيرانية على الساحة الدولية، وفي مجال الطاقات النظيفة والمبتكرة.

أجرى منصور فرهادي، الحاصل على درجة ما بعد الدكتوراه في الفيزياء، أبحاثاً رائدة متعددة التخصصات في مجال تطبيق الذكاء الاصطناعي في هندسة الطاقة. أما ياسين بيرموته، فهو شخصية بارزة في مجال الابتكار، بالإضافة إلى تسجيله العديد من براءات الاختراع، وقد لعب دوراً فعالاً في توجيه ودعم نخبة محافظة هرمزغان بصفته رئيساً لبيت النخبة.

