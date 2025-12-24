قمر بايا الصناعي (طلوع3): قفزة إيرانية نحو جيل جديد من أقمار التصوير

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه يبلغ وزن هذا القمر الصناعي حوالي 150 كيلوغرامًا، وأبعاده 1.2 × 1 × 1 متر تقريبًا، ويُصنف ضمن فئة الأقمار الصناعية الصغيرة التابعة لشركة سايران، وهو أثقل قمر صناعي محلي الصنع أُطلق في إيران حتى الآن.

يحتوي قمر بايا الصناعي (طلوع3) على مستشعري تصوير بدقة 5 أمتار للصور بالأبيض والأسود و10 أمتار للصور الملونة، وبفضل استخدام خوارزميات معالجة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تصل دقة الصور التي يلتقطها القمر إلى 3 أمتار. تجدر الإشارة إلى أنه ولأول مرة في البلاد، استُخدمت تقنية التصوير المرآوي في هذا القمر الصناعي، وبناءً على ذلك، يُعتبر القمر الصناعي التصويري الأكثر تطورًا محلي الصنع.

يتميز تشغيل قمر بايا الصناعي (طلوع3) بتحسينات جذرية وتميز واضح عن الأقمار الصناعية السابقة (جميعها من فئة النانو والميكرو) من حيث جودة الصورة، ومدة التصوير، ومساحة منطقة التصوير، ومعدل إرسال الصور المستلمة إلى الأرض.

باستخدام أنظمة دفع فضائية فرعية (مشابهة لتلك المستخدمة في قمر تشمران 1 الصناعي)، يتمتع هذا القمر الصناعي بالقدرة على تصحيح مداراته وتغيير مسارها في الفضاء، وهو شرط أساسي لتشغيل الأقمار الصناعية، ويضمن عمرًا مداريًا لا يقل عن ثلاث سنوات.

أكثر من 80% من معدات وأنظمة هذا القمر الصناعي محلية الصنع، وقد طُوّرت بالاستفادة من خبرات القطاعين المعرفي والخاص في البلاد.

بشكل عام، ستؤدي التقنيات التي تم تطويرها خلال عملية بناء قمر بايا الصناعي (تولو 3) إلى تحقيق منصة مشتركة ذات موثوقية عالية لأقمار التصوير المستقبلية الأكثر دقة.

