العميد اعتمادي: نراقب حدود البلاد باستخدام أنظمة تكنولوجيا المعلومات الحديثة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح العميد محمد اعتمادي، نائب رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالقوات البرية للجيش، في معرض حديثه عن مراقبة حدود الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قائلاً: "تُجرى اليوم مراقبة حدود بلادنا والتحكم بها باستخدام أنظمة تكنولوجيا المعلومات الحديثة. ونظرًا للأهمية البالغة لأنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البلاد، فقد اتخذ نائب رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالجيش إجراءات فعّالة وممتازة في مجال مراقبة الحدود الشرقية للبلاد والتحكم بها، وذلك بتطبيق أحدث التقنيات العالمية."

وأكد قائلاً: إن أجهزة الاستشعار والكاميرات المستخدمة حاليًا في القوات البرية للجيش صُممت وأُنتجت من قِبل الصناعات الدفاعية الوطنية وخبراء محليين، مما يدل على أننا حققنا الاكتفاء الذاتي في هذا المجال أيضًا.

واختتم نائب وزير الإعلام والاتصالات في القوات البرية للجيش حديثه بالإشارة إلى أهمية الاتصالات المستقلة والمستقرة والآمنة، قائلاً: من خلال التفاعل البنّاء مع وزارة الدفاع ودعم القوات المسلحة بشأن استخدام المعدات الحديثة والشبكية، تم اتخاذ خطوات جوهرية في هذا المجال، حتى بتنا نشهد اليوم استخدامها والتنفيذ الذكي الكامل لجميع مهام الحدود.

