وزير التراث الثقافي الإيراني: تعافٍ ملحوظ في قطاع السياحة وعودة تدفّق الزوار الأجانب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن وزير التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية الايراني عودة أعداد السياح الأجانب الوافدين الى البلاد إلى مستوياتها الطبيعية في النصف الثاني من العام الجاري (العام الايراني بدا في 21 اذار/مارس).

وقال رضا صالحي أميري في تصريح صحفي على هامش اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، في الاشارة إلى تحسن مؤشرات السياحة في البلاد: "لحسن الحظ، في النصف الثاني من العام، وخاصة في الشهرين السابع والثامن، عادت أعداد السياح الأجانب الوافدين إلى البلاد إلى مستوياتها الطبيعية".

وأوضح وزير التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية التطورات الإحصائية في هذا المجال، قائلاً: "في وقت من الأوقات، شهد عدد السياح الوافدين إلى البلاد انخفاضاً بنسبة 52%، ولكن بفضل مجموعة من الإجراءات المتخذة، وصل هذا المؤشر الآن إلى نسبة إيجابية بلغت 10%، مما يدل على أن السياحة الإيرانية قد تجاوزت مرحلة الركود وتعود تدريجياً إلى مسار النمو".

كما أشار الوزير إلى نسبة السياح الإيرانيين في الخارج، قائلاً: "استناداً إلى الإحصاءات المتاحة، يسافر ما بين 8 و9 ملايين مواطن إيراني إلى الخارج سنوياً، ولم يطرأ تغيير يُذكر على هذا الرقم مقارنةً بمعدل السنوات السابقة".

