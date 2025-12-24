  1. إيران
ايران ترحب باتفاق تبادل الاسرى بين اليمن والسعودية

رحب متحدث وزارة الخارجية الايرانية، اسماعيل بقائي، بالاتفاق الذي تم التوصل اليه بين اليمن والسعودية حول تبادل الاسرى.

وأفادت وكالة معر للأنباء، انه رحّب إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، باتفاقية تبادل الأسرى بين الجانبين اليمني والسعودي.

وأشاد المتحدث باسم وزارة الخارجية بالدور المحوري الذي اضطلعت به سلطنة عُمان في تيسير الحوار بين الجانبين اليمني والسعودي لتحقيق هذه الخطوة الإنسانية، معرباً عن أمله في أن تُمهّد هذه الاتفاقية الطريق لحلّ جميع القضايا العالقة وتحقيق السلام والاستقرار في اليمن والحفاظ على وحدة البلاد.

