أنصار الله: أي مشروع لا يقوم على أساس السيادة ووحدة القرار هو "مشروع عدائي"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه حذر القيادي الفرح في تغريدة له على منصة إكس، اليوم، من خطورة هذا المسار الذي يفتح الطريق لوجود صهيوني مباشر في مناطق استراتيجية تمس الأمن القومي اليمني والعربي، وتحديداً في مضيق باب المندب والبحر العربي، معتبراً ذلك تهديداً مباشراً لسيادة البلاد.

وفي سياق متصل، شن الفرح هجوماً على التدخل السعودي في اليمن، مؤكداً أنه لم يكن يوماً من أجل الوحدة أو السيادة.

وأوضح أن السياسة السعودية تحكمها "مصالح الهيمنة" والسعي لفرض السيطرة على محافظتي حضرموت والمهرة، والتعامل معهما كأراضٍ تابعة لا كجزء أصيل من دولة يمنية مستقلة القرار، مشيرا إلى ان الرياض وأبو ظبي يتقاسمان الدور؛ احتلالٌ مباشر، وتمزيقٌ ممنهج، ونهبٌ للثروة، عبر قوى ارتزاق يمنية ارتهنت للخارج وقدمت له الغطاء الشرعي على حساب دم اليمنيين".

وشدد الفرح على الرفض القاطع لكل أشكال العبث والوصاية، مُذكرا أن اليمن لم يثُر ليستبدل وصاية بأخرى، ولا ليُدار من أبوظبي أو الرياض"، مضيفًا أن اليمن بلد غني بثرواته ورجاله، ولا يحتاج شعبه "للتسول عند شيوخ الإمارات وقطر أو الارتزاق من ملوك السعودية".

واختتم تغريدته بالإشارة إلى أن أي مشروع سياسي أو عسكري لا يقوم على أساس السيادة الكاملة ووحدة القرار وحق الشعب في ثرواته هو "مشروع عدائي"، مهما تستر خلف شعارات محلية. مجددا التأكيد على موقف أنصار الله الوطني والثابت منذ عام 2001 ومنذ بداية العدوان والتدخل المباشر، بأن "اليمن ليس ساحة نفوذ لأحد، ولا مشروعا تابعا، ولا غنيمة يتقاسمها الآخرون".

