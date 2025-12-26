إيران في الأسبوع الماضي: أهم التطورات الداخلية والخارجية

وكالة مهر للأنباء- في إيران، يُمثل يوم الجمعة نهاية الأسبوع، وهو وقت مناسب للتأمل في الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية الرئيسية التي جرت في البلاد خلال الأيام السبعة الماضية. يقدم هذا الموجز الأسبوعي نظرة عامة موجزة على أهم التطورات التي تُحدد المشهد الداخلي لإيران وانخراطاتها الإقليمية والدولية.

صُمم كل قسم أدناه ليكون موجزًا وموثقًا ومتوازنًا، ليُقدم لكم المعلومات الأساسية التي تحتاجونها لفهم ما جرى في طهران وخارجها خلال الأيام السبعة الماضية.

صادرات إيران من البضائع تبلغ 13.5 مليون طن خلال ثمانية أشهر

أعلنت إدارة الجمارك الإيرانية أن قيمة صادرات البلاد من البضائع خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الإيرانية الحالية (التي بدأت في 21 مارس 2025) بلغت 13.5 مليون طن.

ازاحة الستار عن جهاز محاكاة لجسر قيادة السفن محلي الصنع

أعلنت إيران عن إطلاق جهاز محاكاة متطور لجسر قيادة السفن، تم تطويره بالكامل في إيران، ليكون مرجعًا تدريبيًا شاملًا للقطاع البحري، قادرًا على محاكاة 300 نوع مختلف من السفن، وفقًا لما أفاد به مسؤولون.

يستطيع النظام محاكاة سفن تتراوح بين قوارب النجاة وسفن الشحن الكبيرة والسفن الحربية، مما يوفر تطبيقات واسعة النطاق للتعليم البحري المدني والعسكري.

إيران تستعد لإطلاق ثلاثة أقمار صناعية محلية الصنع في 28 ديسمبر/كانون الأول

تعهد رئيس وكالة الفضاء الإيرانية بإطلاق ثلاثة أقمار صناعية محلية الصنع إلى الفضاء في 28 ديسمبر/كانون الأول.

وصرح حسن سالاريه بأن عمليات الإطلاق ستتم من قاعدة فوستوتشني الفضائية في روسيا باستخدام صاروخ سويوز. ومن المقرر وضع الأقمار الصناعية في مدار أرضي منخفض على ارتفاع 500 كيلومتر تقريبًا.

مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعًا بشأن الاتفاق النووي الإيراني

عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعًا يوم الثلاثاء لمناقشة تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني.

ألقى المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة، سعيد إيرواني، كلمة أمام المجلس، قال فيها: "إن البرنامج النووي الإيراني سلمي تمامًا".

الحرس الثوري الإيراني يضبط ناقلة نفط أخرى في الخليج الفارسي

ضبطت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني ناقلة نفط في مضيق هرمز بالخليج الفارسي.

أعلن الحرس الثوري أن قواته البحرية نفذت عملية دقيقة، نجحت خلالها في اعتراض سفينة محملة بأربعة ملايين لتر من الوقود المهرب.

كانت السفينة، وعلى متنها 16 بحارًا غير إيرانيين، تحاول التسلل خارج المياه الإقليمية الإيرانية عندما تم ضبطها.

صادرات إيران إلى أوراسيا تصل إلى 1.2 مليار دولار في سبعة أشهر

قال مسؤول في منظمة تنمية التجارة الإيرانية إن إيران صدّرت سلعًا بقيمة 1.2 مليار دولار إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الإيرانية الحالية.

صرحت إلهام حاجي كريمي، سكرتيرة مكتب الاتحاد الاقتصادي الأوراسي التابع لمنظمة ترويج التجارة الإيرانية، بأنه تم تصدير منتجات غير نفطية بقيمة 1.261 مليار دولار من البلاد إلى الدول الأعضاء في الاتحاد في الفترة ما بين 21 مارس و22 أكتوبر 2025.

/انتهى/