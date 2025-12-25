إنقاذ 1600 مهاجر أفغاني من التجمد على حدود تايباد

أفادت وكالة مهر للأنباء ، صرّح العميد سعيد منتظر المهدي قائلاً: خلال تساقط الثلوج والطقس القارس الأسبوع الماضي، أنقذ حرس الحدود التابع لفوج تايباد أكثر من 1600 مواطن أفغاني كانوا يحاولون دخول البلاد عبر المنافذ الحدودية غير الرسمية، وكانوا مُعرّضين لخطر التجمّد والموت.

وأضاف: خلال عمليات الإنقاذ، أنقذت قوات حرس الحدود التابعة لفوج فرج 1600 مواطن أفغاني من خطر التجمّد والموت المحقق، وذلك باستخدام جميع وسائل التدفئة المتاحة ونقلهم إلى أماكن آمنة. وقد عاد هؤلاء الأشخاص إلى بلادهم بعد انحسار موجة البرد.

وقال سردار منتظر المهدي: سبق أن حذّر حرس الحدود مسؤولي الحدود الأفغان من خطر العبور غير القانوني. كما يُنصح مواطنو الدول المجاورة باستخدام إجراءات إصدار التصاريح الرسمية والطرق القانونية لدخول إيران.

