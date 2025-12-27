سفير إيران ومفتي موسكو يؤكدان على تطوير التعاون الديني بين البلدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد الجانبان، خلال الاجتماع الذي حضره أيضًا إسماعيل شراهي، الملحق العلمي بسفارة جمهورية إيران الإسلامية في موسكو، على ضرورة تضافر جهود العالم الإسلامي والدول المستقلة في مواجهة سياسات الغرب الخادعة والأحادية.

وفي إشارة إلى دعم الغرب لجرائم الكيان الصهيوني وازدواجية معاييره في التعامل مع حقوق الإنسان، صرّح السفير الإيراني لدى موسكو قائلًا: "يدعم الغرب الإبادة الجماعية في غزة ولبنان تحت شعار حقوق الإنسان، لكن إيران وروسيا والصين تقف ضد هذا الخداع، وسيُحدد التعددية مستقبل العالم".

وأكد جلالي، مشدداً على موقف إيران المتمثل في الدفاع عن وحدة الإسلام، بشقيه الشيعي والسني، على استعداد المراكز الدينية الإيرانية لعقد دورات مشتركة وتبادل الأساتذة مع المؤسسات الدينية الروسية، قائلاً: "هذا التعاون سيعزز الوحدة الإسلامية".

وفي هذا اللقاء، أعرب رئيس الهيئة الروحية لمسلمي روسيا عن ارتياحه لتطور العلاقات الثنائية بين إيران وروسيا، معتبراً تعاون الدول الإسلامية مع روسيا الخاضعة للعقوبات دليلاً على احترام الإسلام لحقوق الإنسان.

ورحب المفتي بمقترح التعاون الوثيق بين المراكز الدينية في البلدين، داعياً إلى توخي الحذر من الخلافات بين الشيعة والسنة، ومؤكداً: "لدى إيران خبرة قيّمة في التقريب بين الأديان، ونحن حريصون على تبادل هذه الخبرات والاستفادة منها".

كما أكد الطرفان على ضرورة الحفاظ على القيم الروحية والتراثية في مواجهة التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي.

