  1. إيران
  2. السياسة
١٧‏/١٢‏/٢٠٢٥، ١١:٣٧ ص

جلالي: نحن نتجه نحو شراكة استراتيجية شاملة مع روسيا

جلالي: نحن نتجه نحو شراكة استراتيجية شاملة مع روسيا

كتب السفير الإيراني لدى موسكو: نحن نتجه نحو شراكة استراتيجية شاملة تضمن المصالح طويلة الأجل لكل من حكومتي وشعبي إيران وروسيا.

أفادت وكالة مهر للأنباء ، كتب كاظم جلالي، سفير إيران لدى موسكو، على حسابه في "ایکس": "معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة؛ هی رسم خارطة طريق للمستقبل؛ فللعلاقات الإيرانية الروسية جذور تاريخية، لكن ما يُميّز هذه المرحلة هو الانتقال من مجرد علاقات جوار أو علاقات تكتيكية."

وأضاف: "يمكن وصف وتحليل زيارة معالي الدكتور عراقجي، وزير خارجية بلادنا، إلى موسكو في هذا السياق، بأننا نتجه نحو شراكة استراتيجية شاملة تضمن المصالح طويلة الأمد للدولتين والشعبين. في عالم سريع التغير، لا يُعدّ فهم هذه الشراكة مجرد نقاش سياسي، بل هو مفتاح الاستقرار والتنمية في منطقتنا."

/انتهى/

رمز الخبر 1966274
یاسر المصری

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات