جلالي: العلاقات المستقرة بين إيران وروسيا تزداد رسوخًا

وأفادت وکالة مهر للأنباء، انه کتب كاظم جلالي، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى روسيا، في حسابه الرسمي على منصة «إكس»، مشيرًا إلى الزيارة التي يجريها اليوم سيد عباس عراقجي، وزير الخارجية، إلى موسكو: إن العلاقات المستقرة بين إيران وروسيا تترسخ مع استمرار اللقاءات على المستويات العليا.

وأضاف أن هذه الزيارة تأتي في أعقاب المشاورات التي جرت الأسبوع الماضي بين رئيسي البلدين في عشق آباد، حيث توجّه الدكتور عراقجي اليوم إلى موسكو لعقد لقاءات مع وزير الخارجية الروسي ومسؤولين آخرين في هذا البلد.

وأشار جلالي إلى أن جدول أعمال العلاقات الثنائية بات يشمل حاليًا طيفًا واسعًا من القضايا السياسية والمشاريع الاقتصادية، إلى جانب التفاعلات الإقليمية والدولية الجارية في إطار دفع الأهداف والتوجهات المشتركة قدمًا، بما من شأنه الارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين أكثر من أي وقت مضى.

