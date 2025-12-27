إيران واذربيجان تتفقان على زيادة حركة الشاحنات اليومية عبر معبر أستارا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بعد ازدياد حركة شاحنات العبور والتصدير عند معبر أستارا الحدودي، توصلت إيران وأذربيجان إلى اتفاق لزيادة الطاقة الاستيعابية اليومية للشاحنات عبر هذا المعبر؛ وهو اتفاق من شأنه أن يُسهم بشكل كبير في تسهيل مرور البضائع، لا سيما المنتجات الزراعية.

وأعلن جواد هدايتي، المدير العام للنقل العابر والدولي في إدارة الطرق ومنظمة النقل البري، هذا الخبر، موضحًا أنه بناءً على اتصال هاتفي بين وزيرة الطرق والتنمية الحضرية، بصفتها رئيسة اللجنة الاقتصادية المشتركة الإيرانية، والجانب الأذربيجاني، وإيفاد وفود من طهران وباكو إلى معبر أستارا الحدودي، تم التوصل إلى التفاهم اللازم لزيادة حركة الشاحنات اليومية من كلا الجانبين إلى ما بين 350 و400 شاحنة.

تجدر الإشارة إلى أن كثافة أساطيل الترانزيت في هذا المعبر الحدودي تتزايد سنويًا عشية رأس السنة الميلادية ولمدة شهرين بعدها؛ ويعود ذلك أساسًا إلى ازدياد صادرات المنتجات الزراعية والبستانية خارج موسمها إلى دول أوراسيا، ولا سيما روسيا.

وفي معرض حديثه عن الإجراءات المتخذة لتحسين البنية التحتية اللوجستية في أستارا، أضاف هدايتي أن وزارة الطرق والتنمية العمرانية استثمرت بشكل كبير في هذه المنطقة خلال السنوات الماضية، بما في ذلك بناء الجسر الثاني بين إيران وأذربيجان، وتطوير المناطق الحدودية الداخلية، وإطلاق نظام الانتظار الإلكتروني.

كما أكد المدير العام للنقل العابر والدولي أن الإحصاءات تشير إلى زيادة تتراوح بين 20 و25% في حركة أساطيل الترانزيت السنوية عبر معبر أستارا الحدودي في السنوات الأخيرة.

ويرتبط جزء كبير من هذه الحركة بأساطيل الشاحنات المبردة التابعة لروسيا وأذربيجان، والتي تدخل المعبر الحدودي بعد تحميل المنتجات الزراعية من مخازن التبريد المنتشرة حول أستارا.

أعلن هدايتي عن عقد اجتماعات حدودية ثنائية وثلاثية بين إيران وروسيا وأذربيجان هذا العام، مضيفًا أن الاجتماعات الحدودية الأخيرة عُقدت بهدف تسريع حركة شاحنات التصدير والعبور، وقد تجلّت النتائج في زيادة قبول الأسطول من الشاحنات من الجانب الأذربيجاني.

ووفقًا له، إذا استمر هذا التوجه، فسيتم قريبًا إرسال جزء كبير من الأسطول المتوقف عند معبر أستارا الحدودي إلى وجهاته النهائية.

