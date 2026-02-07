  1. إيران
  2. الإقتصاد
٠٧‏/٠٢‏/٢٠٢٦، ٤:٣٧ م

وزيرة الطرق: استكمال ممرات النقل على رأس أولويات الحكومة

اعتبرت وزيرة الطرق والتنمية الحضرية الإيرانية "فرزانة صادق"، أن تطوير ممرات النقل يمثل إحدى السياسات الرئيسية للحكومة الحالية، مشددة على تسريع إنجاز شبكات الطرق والسكك الحديدية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها قالت صادق اليوم السبت، خلال حفل إطلاق تنفيذ القسم الثامن من الطريق السريع شيراز-أصفهان: لقد أكد رئيس الجمهورية مرارا وتكرارا على أهمية تطوير الممرات، وسيتم متابعة هذه القضية بجدية في الحكومة الحالية في قطاعي السكك الحديدية والطرق.

وفي إشارة إلى الاهتمام الخاص الذي توليه الحكومة الحالية لدبلوماسية النقل، قالت صادق: إن ربط خط سكة حديد تشابهار-زاهدان، واستكمال الطريق السريع والطريق الساحلي من كواتر إلى شلمجة، وخط سكة حديد ميانة-أردبيل، وتسريع مشاريع سكة حديد شيراز-بوشهر والطرق، هي من بين الخطط المدرجة على جدول الأعمال.

رمز الخبر 1968189
جواد ماستری فراهانی

