وزيرة الطرق: استكمال ممرات النقل على رأس أولويات الحكومة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها قالت صادق اليوم السبت، خلال حفل إطلاق تنفيذ القسم الثامن من الطريق السريع شيراز-أصفهان: لقد أكد رئيس الجمهورية مرارا وتكرارا على أهمية تطوير الممرات، وسيتم متابعة هذه القضية بجدية في الحكومة الحالية في قطاعي السكك الحديدية والطرق.

وفي إشارة إلى الاهتمام الخاص الذي توليه الحكومة الحالية لدبلوماسية النقل، قالت صادق: إن ربط خط سكة حديد تشابهار-زاهدان، واستكمال الطريق السريع والطريق الساحلي من كواتر إلى شلمجة، وخط سكة حديد ميانة-أردبيل، وتسريع مشاريع سكة حديد شيراز-بوشهر والطرق، هي من بين الخطط المدرجة على جدول الأعمال.

