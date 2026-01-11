الخارجية الايرانية تستدعي السفير البريطاني في طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مساعد وزير الخارجية ومسؤول شؤون غرب اوروبا في وزارة الخارجية الايرانية، استدعى السفير البريطاني في طهران على خليفة اعتداء عدد من معاديي الجمهورية الاسلامية على مقر السفارة الايرانية في لندن وتدنيس العلم الايراني، وتصريحات وزير الخارجية البريطاني التدخلية في شؤون ايران، وابلغه اعتراض الجمهورية الاسلامية.

وادان مساعد وزير الخارجية الايراني تقصير الأمن البريطاني في حماية مقر السفارة، ومواجهة العناصر المعتدية على القانون، واكد على مسؤولية الحكومة البريطانية في حماية السفارة الايرانية والحفاظ على امن الدبلوماسيين والموظفين والاماكن الدبلوماسية التابعة للجمهورية الاسلامية.

وانتقد مسؤول شؤون غرب اوروبا استمرار استضافة بريطانية للمنظمات الارهابية التي تعمل تحت مسمى الاعلام لنشر الاكاذبب وترويج العنف والارهاب ضد الامة الايرانية، مذكرا بالالتزامات القانونية والدولية للحكومة البريطانية في موجهة المنظمات والدعم المالي للارهاب، وتجنب دعم اي فعاليات ارهابية، ومؤكدا على ضرورت اتخاذ الاجراءات اللازمة من قبل المسؤولين في هذا البلد لايقاف فعاليات هذا النوع من الاعلام المروج والداعم للارهاب.

ومن جهته اعرب السفير البريطاني عن اسفه للاعتداء الذي حصل على السفارة الايرانية واكد على نقل اعتراض ايران إلى لندن في اسرع وقت.