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١٨‏/٠١‏/٢٠٢٦، ٩:٥٥ ص

وزارة الدفاع الروسية تعلن إسقاط 34 مسيرة أوكرانية خلال 3 ساعات

وزارة الدفاع الروسية تعلن إسقاط 34 مسيرة أوكرانية خلال 3 ساعات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، في بيان، تدمير 34 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مقاطعات خلال 3 ساعات.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان بالتفاصيل، قالت الوزارة إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت، بين الساعة 20:00 والساعة 23:00 بتوقيت موسكو، 34 طائرة مسيرة أوكرانية، 17 منها فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و11 فوق أراضي مقاطعة كورسك، و3 فوق أراضي مقاطعة فورونيج، وواحدة فوق أراضي مقاطعة أوريول، وواحدة فوق أراضي جمهورية القرم، وواحدة فوق مياه بحر آزوف.

وسيطرت القوات الروسية، أمس، على بريفولي و بريلوكي، التابعتين لجمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة زاباروجيا، على أيدي وحدات من مجموعتي "الجنوب" و"الشرق"، وفقاً للوزارة.

/انتهى/

رمز الخبر 1967411

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