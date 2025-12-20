أوكرانيا: هاجمنا منصة نفط وسفينة عسكرية روسيّتين في بحر قزوين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الجيش الأوكراني إنّ منصة حفر تابعة لمنصة "فيلانوفسكي" النفطية تضرّرت من جرّاء الهجوم. وذكرت هيئة الأركان العامّة أنّه تمّ استهداف سفينة دورية عسكرية أيضاً، ويجري تقييم مستوى الضرر.

هذا الهجوم، الذي قالت هيئة الأركان العامّة الأوكرانية إنّه وقع أمس الجمعة، هو حلقة في سلسلة من الضربات التي استهدفت البنية التحتية الروسية لاستخراج النفط في بحر قزوين خلال الأسابيع القليلة الماضية، ولكنه أوّل هجوم يعترف به الجيش الأوكراني رسمياً.

وتعرّضت منصة النفط التابعة لشركة "لوك أويل" لهجومين آخرين على الأقلّ في كانون الأول/ديسمبر الجاري.

