أوكرانيا: هاجمنا منصة نفط وسفينة عسكرية روسيّتين في بحر قزوين

أعلنت أوكرانيا، اليوم السبت، أنّ طائراتها المسيّرة هاجمت منصة نفط روسية تابعة لشركة "لوك أويل" في بحر قزوين، وسفينة دورية عسكرية بالقرب من المنصة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الجيش الأوكراني إنّ منصة حفر تابعة لمنصة "فيلانوفسكي" النفطية تضرّرت من جرّاء الهجوم. وذكرت هيئة الأركان العامّة أنّه تمّ استهداف سفينة دورية عسكرية أيضاً، ويجري تقييم مستوى الضرر.

هذا الهجوم، الذي قالت هيئة الأركان العامّة الأوكرانية إنّه وقع أمس الجمعة، هو حلقة في سلسلة من الضربات التي استهدفت البنية التحتية الروسية لاستخراج النفط في بحر قزوين خلال الأسابيع القليلة الماضية، ولكنه أوّل هجوم يعترف به الجيش الأوكراني رسمياً.

وتعرّضت منصة النفط التابعة لشركة "لوك أويل" لهجومين آخرين على الأقلّ في كانون الأول/ديسمبر الجاري.

