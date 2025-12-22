وزارة الدفاع الروسية تعلن اعتراض 42 مسيرة خلال الليل وتدمير موقع مشاة أوكراني في سومي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشارت الوزارة، في بيان، إلى "تدمير 6 طائرات مسيرة بين الساعة 11:30 مساءً والساعة 7:00 صباحاً، 3 منها فوق أراضي إقليم كراسنودار، ومسيرتان فوق البحر الأسود، ومسيرة واحدة فوق مقاطعة بريانسك".

كذلك، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن طاقم راجمة صواريخ "غراد- بي إم - 21"، تابعاً لقوات "تولا" المجوقلة الروسية، تمكن من تدمير موقع مشاة تابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة سومي.

وأصدرت الوزارة بياناً جاء فيه: "بعد تلقي إحداثيات مجموعة مشاة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، كانت تحاول تعزيز موقعها في منطقة حرجية، أطلق طاقم قاذفة صواريخ "غراد" وابلاً دقيقاً من الصواريخ على المنطقة المستهدفة، ما أسفر عن تدمير كتيبة مشاة العدو".

وأوضحت الوزارة أن طواقم راجمة الصواريخ "غراد بي إم - 21"، التابعة لوحدة قوات "تولا"، وهي جزء من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، تقدم الدعم الناري لمجموعات الهجوم من المظليين الذين يقومون بمهام قتالية في مقاطعة سومي.

وفي 20 ديسمبر/كانون الأول 2025، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات مجموعة "الشمال" قامت بتحرير بلدة فيسوكوي في مقاطعة سومي.

