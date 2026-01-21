حركة الطيران الإقليمي من وإلى إيران تجري بشكل طبيعي

أفادت وكالة مهر للأنباء، وأضاف كاشف آذر في تصريح له يوم الثلاثاء : في الوقت الحالي، باستثناء رحلات شركة "بيغاسوس" تتواصل رحلات شركات الطيران الأخرى في دول المنطقة والمجاورة باتجاه البلاد.

وتابع هذا المسؤول في وزارة الطرق الايرانية : كما تواصل شركات فلاي دبي (ثلاث رحلات)، وقطر (رحلتان)، والجزيرة، وإيرفرت، والعربية، وتركيش، وإي جت، تسيير رحلاتها الى ايران.

وأشار ايضا، بأنه كان من المقرر أن تعاود شركة "لوفتهانزا" رحلاتها باتجاه البلاد اعتبارا من 16 كانون الثاني/يناير الجاري، لكنها قررت تعليق رحلاتها الشتوية من وإلى إيران حتى شهر مارس المقبل.

كما اشار "كاشف آذر"، الى تعليق رحلات "آسترين" التابعة لشركة لوفتهانزا من النمسا، والتي كانت قد عاودت مؤخرا تشغيل رحلات مباشرة بين فيينا وطهران في 3 تشرين الثاني/نوفمبر، غير انها الغت برنامج رحلاتها مؤقتا، وقررت استئناف الرحلات اعتبارا من الشهر المقبل.

واكد المدير التنفيذي لمدينة مطار "الإمام الخميني (رض) "، قائلا : إننا نبذل قصارى الجهود لتعاود شركات الطيران الأوروبية رحلاتها عبر سماء الجمهورية الاسلامية في أقرب وقت ممكن.

/انتهى/