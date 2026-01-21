برلمان أوروبا يجمّد المصادقة على الاتفاق التجاري مع أميركا

أفادت وكالة مهر للأنباء قالت رئيسة كتلة الاشتراكيين الديموقراطيين ايراتكسي غارسيا بيريز للصحافيين إن هناك "اتفاقا (تؤيده) غالبية" المجموعات السياسية لتجميد الاتفاق التجاري الذي تم التوصل اليه العام الفائت بين واشنطن وبروكسل.

وسبقت رئيسة وزراء الدنمارك ميتي فريدريكسن غارسيا بيريز رئيسة في وقت سابق اليوم الثلاثاء، بقولها إن أوروبا لن يكون أمامها خيار سوى الرد إذا اندلعت حرب تجارية، وذلك عقب تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الدول التي تعارض خططه للاستحواذ على غرينلاند.

وقالت فريدريكسن أمام البرلمان الدنماركي خلال جلسة أسئلة وأجوبة "كأوروبا، إذا بدأ أي طرف حربا تجارية ضدنا - وهو أمر لا أنصح به إطلاقا - علينا بالطبع أن نرد. نحن مجبرون على ذلك". وأضافت "لم نسع يوما إلى أي نزاع".

وأثار تصعيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غرينلاند قلقا واسعا داخل الأوساط الأوروبية، في وقت أبقت فيه إدارته جميع الخيارات مطروحة، بما في ذلك الضغط السياسي والاقتصادي، لتحقيق هدف تعزيز النفوذ الأميركي في الجزيرة الواقعة بالقطب الشمالي.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الفرنسي "جان نويل باروت" أن بلاده تدعم تعليق الاتفاق.

وتأتي هذه الخطوات غداة التوتر بين الدول الأوروبية وواشنطن؛ إثر تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية على الدول المعارِضة لضم غرينلاند إلى بلاده.

بدورها، تعهدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، الثلاثاء، بردّ "حازم" على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتكررة بشأن غرينلاند وزيادة التعرفات الجمركية.

وقالت من على منصة المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: "نحن نعتبر الشعب الأمريكي ليس حليفا لنا فحسب، بل هو صديق أيضا. أما دفعُنا إلى دوامة من التوتر فلن يفيد إلا الخصوم الذين نحن عازمون جميعا على ردعهم".

وأمس الاثنين، هدد دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية جديدة على ثماني دول أوروبية بسبب مواقفها من غرينلاند.

/انتهى/