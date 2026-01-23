مهاجراني: اتهامات المسؤولين الأمريكيين ضد إيران باطلة ومُصممة للتأثير على الرأي العام

وأفادت وكالة مهر للأنباء، قالت فاطمة مهاجراني في مقابلة ردًا على المواقف الأخيرة التي اتخذها المسؤولون الأمريكيون، مؤكدةً على سياسة الجمهورية الإسلامية المبدئية في معارضة أي عمل ذي دوافع إرهابية: "من الرذالة أن تكون دولة عانت أشد المعاناة من الإرهاب، ودفعت ثمنًا باهظًا لمكافحته، هدفًا لمثل هذا الافتراء غير المبرر".

وأكدت المتحدثة باسم الحكومة: "لطالما كان الموقف الرسمي للحكومة الإيرانية، وسيظل، هو إنكار العنف والإرهاب بجميع أشكاله".

واعتبر المتحدث هذه التحركات الدعائية محاولةً يائسةً لصرف الانتباه عن الحقائق الدولية، وذكّر بأن: "هذه الاتهامات تفتقر إلى أي أساس قانوني أو منطقي، ومُصممة فقط للتأثير على الرأي العام".

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أدلى مؤخراً بتصريحات كاذبة مفادها أنه إذا حاولت الجمهورية الإسلامية الإيرانية اغتياله، فسوف يرد بضربة قوية.

