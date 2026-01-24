تنفيذ حكم الإعدام بحق اثنين من أعضاء "داعش" متورطين في تفجير حافلة زوار كربلاء

أفادت وكالة مهر للأنباء، تم تنفيذ حكم الإعدام بحق "أرسلان شيخي" و "آمانج كاروانجي"، المتهمين الأًصليين في قضية تفجير حافلة زوار الأربعين في مدينة همدان عام 2023 أسفرت عن استشهاد طفلة تبلغ من العمر عام ونصف.

بعد الاستماع إلى دفاع المتهمين ومحاميهم واختتام القضية، قضت المحكمة، آخذةً في الاعتبار وقائع القضية والتقارير العديدة للمحضرين وأقوال المتهمين من الدرجة الأولى والثانية، وتصنيع وزرع واكتشاف القنابل، وتفجير قنبلة داخل الحافلة أدى إلى استشهاد فتاة صغيرة وإصابة ركاب، وشكوى المدعين، وتقرير ضباط الأمن بشأن مقاومة أرسلان شيخي المسلحة للضباط والتي أسفرت عن إصابة اثنين منهم، واكتشاف قنابل صنعها أرسلان شيخي وأمانج كاروانجي، وأفعال المتهمين بالأسلحة ومشاركتهم في عمليات إرهابية من خلال صنع عدد كبير من القنابل التي كانت تهدف إلى تفجيرها في مسيرة الأربعين في طهران، استنادًا إلى الأحكام القانونية، بإصدار حكم بالإعدام على المتهمين أمانج كاروانجي وأرسلان شيخي بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي.

بعد صدور الحكم، راجعت المحكمة العليا القضية، وبناءً على الأدلة المتوفرة، تم تأييد أحكام الإعدام الصادرة بحق أمانج كاروانجي وأرسلان شيخي ونُفذت صباح اليوم.

