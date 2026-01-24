زلزال بقوة 3.3 درجة يهز حدود سمنان وأصفهان

أفادت وكالة مهر للأنباء أن زلزالاً بلغت قوته 3.3 درجة على مقياس ريختر ضرب حدود محافظتي سمنان وأصفهان ومدينة جندق في تمام الساعة 9:12:59 من صباح اليوم، السبت 24 يناير.

ووفقاً لمراكز الرصد الزلزالي، وقع الزلزال عند خط طول 54.56 وخط عرض 34.26، وعلى عمق 14 كيلومتراً.

وتشير التقارير إلى أن جندق كانت أقرب مدينة إلى مركز الزلزال، حيث تبعد عنها مسافة 27 كيلومتراً، تليها "باراندز ميانه" في محافظة سمنان على بعد 51 كيلومتراً، ثم فرخي في محافظة أصفهان على بعد 58 كيلومتراً.

كما سُجّل الزلزال على بعد 181 كيلومتراً من مدينة سمنان، و263 كيلومتراً من مدينة يزد.

حتى الآن، لم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار في الممتلكات جراء هذا الزلزال.

