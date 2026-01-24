  1. إيران
٢٤‏/٠١‏/٢٠٢٦، ١١:١٣ ص

متسلقو الجليد الإيرانيون يفوزون بالمركز الأول والثاني عالمياً

في نهاية بطولة العالم لتسلق الجليد لعام 2026، تمكن محمد رضا صفدريان من الفوز بالمركز الأول والميدالية الذهبية. وتأهل لاعب إيراني آخر، محسن بهشتي، إلى النهائيات وحلّ في المركز الثاني، فائزاً بالميدالية الفضية في هذه المسابقة.

أفادت وكالة مهر للأنباء، في نهاية بطولة العالم لتسلق الجليد لعام 2026، تمكن محمد رضا صفدريان من الفوز بالمركز الأول والميدالية الذهبية.وتأهل لاعب إيراني آخر، محسن بهشتي، إلى النهائيات وحلّ في المركز الثاني، فائزاً بالميدالية الفضية في هذه المسابقة. كما فاز رياضي من ليختنشتاين بالمركز الثالث في هذه المسابقات.

وقد أنهى "مجتبى هاشمي"، وهو متسلق جليد إيراني آخر، المنافسة في المركز السابع عشر في فئة الرجال. أما "مهين خليلي"، في فئة السيدات، فقد احتلت المركز العاشر عالمياً.

وبهذا فقد فاز صفدريان وبهشتي بالمركزين الأول والثاني في الجولة الأولى من بطولة كأس العالم لتسلق الجليد لعام 2026، التي استضافتها كوريا الجنوبية.

