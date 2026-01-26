عارف: لسنا من دعاة الحرب، ولكن إذا لزم الأمر، سندافع عن الوطن بكل قوة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح النائب الأول للرئيس محمد رضا عارف في كلمة ألقاها في المؤتمر الذي عُقد صباح اليوم في مركز مؤتمرات هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، احتفاءً بأفضل 500 شركة: استراتيجيتنا الرئيسية هي منع بيع المواد الخام وزيادة الصادرات.

كما اعتبر الإنتاجية إحدى أهم أولويات السياسة الوطنية، وقال: يجب علينا زيادة الإنتاجية.

وفي جزء آخر من كلمته، أشار عارف إلى القدرات الدولية لإيران: لدينا سوق واسعة لصناعتنا.

وأضاف: نعتقد أننا قادرون على أن نكون مؤثرين وأن نتفاعل في مجموعة بريكس وشنغهاي.

وفيما يتعلق بالسياسات الإقليمية، أعلن: لقد فوّضت الحكومة المحافظات الحدودية بالتفاعل مع الدول المجاورة.

وأكد عارف أيضًا: أن الحكومة تُقدّم جميع الخدمات للشركات في مجال التكنولوجيا.

وتابع: إذا أراد العدو اختبار شعبنا مجددًا، فلدينا خطة اقتصادية حربية جاهزة، وقد وضعنا آليات واضحة لإدارة هذا الوضع. لسنا دعاة حرب ولا نرغب في القتال، ولكن إذا لزم الأمر، فسندافع عن الوطن بكل قوة.

كما أكد النائب الأول للرئيس جاهزية القوات المسلحة للدفاع عن الوطن، وقال: لقد أعدّت الحكومة خططًا إدارية بالتعاون معكم، ونأمل أن يتمّ تطبيقها.

وأكّد عارف على أهمية التخطيط الاقتصادي الحكومي لإدارة الأزمات وتفويض الصلاحيات للسلطات المحلية، مضيفًا: لقد أثبتت هذه السياسات فعاليتها في إدارة ظروف حرب الـ12 يوما.

