همدان... أرض الكروم الذهبية بإنتاج عنب يفوق المتوسط العالمي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضاف رضا بهراملو: في حين أن المتوسط العالمي لإنتاج العنب يبلغ حوالي 10 كيلوغرامات، وفي إيران 45 كيلوغراماً، فقد أثبتت همدان، بإنتاجها البالغ 235 كيلوغراماً، أنها تُعتبر المركز الرئيسي لزراعة الكروم في البلاد.

وأكد قائلاً: إن حوالي 60% من العنب في محافظة همدان يُنتج في مدينة ملاير؛ وهي منطقة تُعرف بأنها قاعدة مهمة لإنتاج العنب ليس فقط على الصعيد الوطني، بل على الصعيد العالمي أيضاً.

وأشار رئيس منظمة الجهاد الزراعي في همدان إلى أن إنتاج المحافظة من الزبيب يتجاوز 40 ألف طن سنوياً، ما يجعلها تحتل المرتبة الثالثة على مستوى البلاد في هذا المنتج.

وأضاف بهراملو: يُعدّ الزبيب من أهم منتجات المحافظة، ويلعب دوراً محورياً في اقتصاد المنطقة.

وذكر رئيس منظمة الجهاد الزراعي في همدان أن مشروع "فراز"، أو مشروع تطوير البساتين رأسياً، قد نُفّذ حتى الآن في أكثر من 400 هكتار من كروم العنب في المحافظة، منها 250 هكتاراً في مدينة ملاير.

وتابع قائلاً: تُعدّ ملاير المركز الرئيسي لإنتاج العنب في البلاد، حيث تقع فيها أكثر من 60% من كروم العنب في المحافظة، أي ما يعادل 13 ألف هكتار من إجمالي 22 ألف هكتار.

وزارة الزراعة الايرانية

/انتهى/