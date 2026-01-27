وزير الأمن: الوحدة الوطنية هزمت الأعداء وضمنت أمن البلاد

أفادت وكالة مهر للأنباء أشار حجة الإسلام سيد إسماعيل خطيب، خلال حفل تدشين كتاب "قنديل"، إلى أهمية دور الثقافة في تشكيل هوية المجتمع ومساره المستقبلي، قائلاً: "يستطيع المثقف أن يجد مكانه اللائق في عالم اليوم المعقد وأن يقف في الجانب الصحيح من التاريخ. فالثقافة هي العنصر الأساسي في توجيه الاحتجاجات والانتفاضات والتغييرات الاجتماعية، ويمكنها أن تقود المجتمع، على اختلاف عرقه ودينه، نحو وحدة مقدسة ودائمة".

وأضاف: "إن الكتاب والشعراء والفنانين الذين يبدعون ويحافظون على الثقافة بقلمهم وذاكرتهم وعملهم هم الركائز الأساسية للبناء الثقافي للبلاد. هؤلاء ينيرون درب الحقيقة للأجيال القادمة بأعمالهم، ويستحقون الدعم والتشجيع والتقدير".

وأكد وزير الأمن أن التاريخ ليس مجرد سرد للماضي، قائلاً: "يمكن للكتب والشعر والأفلام أن تكون السبيل الأمثل لتقدم الإنسان والمجتمع. فالذكريات والكتابات والروايات الصادقة هي دليل الأجيال الحالية والمستقبلية للوصول إلى الحقيقة والواقع، وهي تُظهر أن جاذبية العالم لا تقتصر على بريق الماديات فحسب؛ بل إن الإنسان، أحيانًا، يُبنى في صورة شعارات تبدو إنسانية، سجونًا فكرية تُبعده عن طبيعته وهويته الأصيلة."

وأشار إلى أهمية توثيق ونشر التجارب الحياتية، لا سيما تجارب النساء، قائلاً: "المجتمع الحيوي هو الذي يُتيح للنساء سرد تجاربهن وذكرياتهن للأجيال القادمة بأسمائهن وهوياتهن. هذه الروايات جزء لا يتجزأ من الذاكرة التاريخية للأمة."

وفي إشارة إلى الحضور الشعبي الكبير في الثاني عشر من يناير، أضاف وزير الأمن: "لقد شهد تاريخ إيران مرارًا وتكرارًا وحشية وجرائم الجماعات الإرهابية، والجهود المتواصلة للأعداء لزعزعة الوحدة الوطنية." لقد سعى أعداء هذه الأرض لسنوات وعقود إلى إضعاف إيران الموحدة، لكنهم فشلوا.

وأضاف حجة الإسلام خطيب: إن بقاء كردستان جزءًا لا يتجزأ من إيران، إنما هو ثمرة جهود الشعب الكردي والتزامه بالهوية الإيرانية. ويعلم أعداء إيران جيدًا أن الشعب الإيراني، رغم كل الضغوط وإراقة الدماء، لن يسمح أبدًا بتقويض وحدة هذه الأرض.

وقال وزير الأمن: ما دامت هذه الأمة موحدة، فلن يستطيع أي تهديد، مهما بلغ من خطوط ورموز وأحداث ملفقة، أن يزعزعها. سينتصر الحق دائمًا، وستخلد الأعمال الثقافية، ولا سيما كتب مثل "قنديل"، فصلًا خالدًا في تاريخ بلادنا للأجيال القادمة.



