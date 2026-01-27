الخارجية الايرانية تستدعي السفيرة الإيطالية لدى طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عقب التصريحات غير المسؤولة التي أدلى بها وزير الخارجية الإيطالي بشأن الحرس الثوري الإسلامي، استدعى علي رضا يوسفي، مساعد وزير الخارجية والمدير العام لشؤون أوروبا الغربية، السفيرة باولا أمادي إلى وزارة الخارجية.

وفي هذا الاستدعاء، احتج المدير العام لشؤون أوروبا الغربية بوزارة الخارجية بشدة على مواقف وزير الخارجية الإيطالي غير المسؤولة، مشيرًا إلى الوضع القانوني للحرس الثوري الإسلامي كجزء من القوات المسلحة الرسمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومحذرًا من العواقب الوخيمة لأي تصنيف ضد الحرس الثوري، ودعا إلى تصحيح النهج غير المدروس الذي اتبعه وزير الخارجية الإيطالي تجاه إيران.

وأكدت السفيرة الإيطالية أنه سيُبلغ حكومته بالأمر في أقرب وقت ممكن.

