https://ar.mehrnews.com/news/1967897/ ٣٠/٠١/٢٠٢٦، ٢:٠٣ م رمز الخبر 1967897 إيران السياسة إيران السياسة ٣٠/٠١/٢٠٢٦، ٢:٠٣ م وزير الخارجية الايراني يلتقي نظيره التركي في اسطنبول اجتمع وزيرا خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتركيا في إسطنبول. وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى السيد عباس عراقجي وزير الخارجية الايراني مع هاكان فيدان، وزير الخارجية التركي في إسطنبول. /انتهى/ رمز الخبر 1967897 کپی شد محتوى ذات صلة عراقجي: تتطلب القضايا الإقليمية منا إجراء مشاورات وثيقة مع تركيا القدرات الصاروخية الإيرانية لن تكون موضع تفاوض أبدًا طائرة متجهة من إسطنبول إلى طهران تهبط اضطرارياً في أنقرة عراقجي يجري مباحثات هاتفية مع وزراء خارجية قطر ومصر والإمارات وباكستان وعُمان وتركيا وزير الخارجية الايراني ينشر تقريرا عن المشاورات السياسية في تركيا عراقجي وفيدان يبحثان التطورات الإقليمية سمات ايران تركيا العلاقات الدولية
تعليقك