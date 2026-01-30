  1. إيران
  2. السياسة
٣٠‏/٠١‏/٢٠٢٦، ٢:٠٣ م

وزير الخارجية الايراني يلتقي نظيره التركي في اسطنبول

اجتمع وزيرا خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتركيا في إسطنبول.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى السيد عباس عراقجي وزير الخارجية الايراني مع هاكان فيدان، وزير الخارجية التركي في إسطنبول.

