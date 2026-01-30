الرئيس بزشكيان: ايران سترد فوراً على أي عدوان ضدها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ناقش مسعود بزشكيان، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، آخر التطورات في المنطقة خلال اتصال هاتفي بعد ظهر اليوم الجمعة.

وأعرب بزشكيان، خلال هذا الاتصال، عن تقديره لدعم الدول الإسلامية ومواقفها تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكداً على أهمية الجهود المتواصلة والمنسقة لدول المنطقة لخفض التوترات والمساعدة في إرساء السلام والاستقرار.

وأوضح الرئيس الإيراني، في معرض شرحه لنهج الجمهورية الإسلامية الإيرانية القائم على المبادئ في سياستها الخارجية، أن تعزيز وتوسيع العلاقات مع الدول المجاورة والإسلامية في شتى المجالات يُعدّ من أولويات البلاد الاستراتيجية، وصرح قائلاً: "إن تعزيز الروابط الأخوية، وتوطيد وحدة العالم الإسلامي وتماسكه، وتوسيع التعاون الإقليمي، من بين الركائز الأساسية لسياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الخارجية، كما أن أهمية خلق التقارب والتكامل والتوافق الوطني داخل البلاد بين جميع الفئات والطوائف والأعراق والأديان هي أيضاً نهجنا في السياسة الداخلية".

ثم أشار بزشكيان إلى الأعمال العدائية التي تقوم بها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ضد الشعب الإيراني، بما في ذلك ممارسة الضغوط والعقوبات، وفرض حرب الاثني عشر يوما، والتحريض على أعمال الشغب والاضطرابات الأخيرة ودعمها، فضلاً عن تبني مواقف تهديدية وتحريضية على الحرب.

وأكد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن الحفاظ على الأمن وإرساء السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة من بين الأولويات الأساسية للجمهورية الاسلامية الايرانية، قائلاً: "لم ترحب إيران بالحرب بأي شكل من الأشكال، ولا تعتبرها في مصلحة أي طرف، ولكن للأسف، أظهرت الأطراف الغربية بأفعالها، رغم مزاعمها، أنها لا تلتزم عملياً بالدبلوماسية ومبادئ القانون الدولي".

وأكد الرئيس على سياسة "الدبلوماسية الشريفة" التي تنتهجها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قائلاً: "إن نهج الجمهورية الإسلامية الإيرانية يقوم على التفاعل والحوار في إطار القانون الدولي، والاحترام المتبادل، وتجنب التهديدات والقوة لحل القضايا، ولكن في الوقت نفسه، سيتم الرد على أي عدوان ضد البلاد والشعب الإيراني فوراً وبحزم".

وأعرب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، معرباً عن ارتياحه للمحادثات مع بزشكيان، عن تقديره للجهود الدبلوماسية التي تبذلها بلاده لخفض التوترات في المنطقة، وأشاد بالنهج المبدئي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في إعطاء الأولوية للدبلوماسية والحوار لحل القضايا وتجنب الحرب.

وأكد الشيخ محمد بن زايد أيضاً استعداد دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة البنّاءة في العمليات الدبلوماسية، بهدف التوصل إلى حلول تُعزز الأمن، والمساهمة في تحقيق السلام والاستقرار والتقدم المستدام في المنطقة.

