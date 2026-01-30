شمخاني: الإجراءات المضادة للاتحاد الأوروبي ستكون عاجلة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب علي شمخاني على حسابه في منصة X: "الغرب لا يُعرّف الإرهاب، بل يتبناه: عندما يُعتبر التواطؤ في قتل أهل غزة، وإيصال الإرهابيين إلى السلطة، والتخطيط لزعزعة الأمن في الدول "سياسة"، ومواجهة الحرس الثوري الإيراني لتنظيم داعش "إرهابًا"، يعني أن مفهوم الإرهاب في الأدبيات الأمريكية والأوروبية قد تغير؛ لذلك ستكون الإجراءات المضادة عاجلة."

وأعلنت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، يوم الخميس، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وافقوا على إدراج اسم الحرس الثوري الإيراني على قائمة "الجماعات الإرهابية".

وتُعدّ هذه الخطوة مخالفة للإجراءات القانونية للاتحاد الأوروبي، ودوافعها سياسية بحتة. وبحسب لوائح الاتحاد الأوروبي، لا يجوز للاتحاد تصنيف أي منظمة ككيان إرهابي دون أمر قضائي من إحدى الدول الأعضاء.

