روسيا: إيران أقوى مما كانت عليه خلال حرب الأيام الاثني عشر

وأفادت وكالة مهر للأنباء في مقابلة مع قناة "روسيا 24" التلفزيونية، أعلن فاسيلي نيبينزيا، المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، أن إيران الآن أكثر استعداداً لمواجهة أي عدوان محتمل مما كانت عليه في صيف عام 2025.

ورأى الدبلوماسي الروسي أن التهديدات الأمريكية ضد إيران خطأ في التقدير، وقال: "ننصح الأمريكيين بالتفكير ملياً قبل اتخاذ أي إجراء".

وقد ألحقت إيران هزيمة نكراء بالولايات المتحدة والكيان الصهيوني في حرب الأيام الاثني عشر المفروضة. وسعياً منها لمنع استمرار الهجمات الصاروخية الإيرانية على الأراضي المحتلة، توسطت واشنطن مع دول المنطقة لوقف هذه الهجمات وإنهاء الحرب.

