٢٨‏/٠١‏/٢٠٢٦، ١٢:٣٣ م

العدد الحادي عشر من مجلة نداء الجمعة

صدر العدد الحادي عشر من مجلة نداء الجمعة حيث يركز علي: الخطبة الدينية: الإمام الحسين رحمة اللّٰه الواسعة ووصل النبوة. الخطبة السياسية: النظام العالمي الجديد: مؤامرة ترامب وصمود الجمهورية الإسلامية.

