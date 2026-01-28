https://ar.mehrnews.com/news/1967836/ ٢٨/٠١/٢٠٢٦، ١٢:٣٣ م رمز الخبر 1967836 الاقلیمیة دول الجوار الاقلیمیة دول الجوار ٢٨/٠١/٢٠٢٦، ١٢:٣٣ م العدد الحادي عشر من مجلة نداء الجمعة صدر العدد الحادي عشر من مجلة نداء الجمعة حيث يركز علي: الخطبة الدينية: الإمام الحسين رحمة اللّٰه الواسعة ووصل النبوة. الخطبة السياسية: النظام العالمي الجديد: مؤامرة ترامب وصمود الجمهورية الإسلامية. رمز الخبر 1967836 کپی شد محتوى ذات صلة العراق والمنطقة أمام تحولات كبرى تتطلب وعياً سياسياً وثباتاً وطنياً آية الله السيد ياسين الموسوي: استشهاد السيد محمد باقر الحكيم جرحٌ مفتوح في وجدان العراق والأمة إمام جمعة بغداد: الخلل في العملية السياسية سببه تغليب المصالح الشخصية والخضوع للضغوط الخارجية سمات نداء الجمعة ايران ياسين الموسوي دونالد ترامب
